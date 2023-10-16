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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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МОК утвердил включение в программу Олимпиады-2028 флаг-футбола, крикета, лакросса, сквоша и бейсбола

Сегодня на 141-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в индийском Мумбаи утвердили включение в программу Игр флаг-футбола (версия американского футбола с ограниченными контактами), сквоша, лакросса, бейсбола/софтбола и крикета.

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