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Emirates Airline добавит Биткойн «в качестве платёжной услуги»

Emirates Airline добавит Биткойн «в качестве платёжной услуги»

Главный операционный директор компании Адель Ахмед Аль-Реда (Adel Ahmed Al-Redha) заявил, что ведущая авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов Emirates Airline скоро примет «Биткойн в качестве платёжной услуги».

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