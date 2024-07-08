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Премьер Венгрии Орбан опубликовал необычное видео по итогам встречи с Путиным

Премьер Венгрии Орбан опубликовал необычное видео по итогам встречи с Путиным

Виктор Орбан показал, как прошёл его визит в Москву5 июля в Кремле прошли переговоры Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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