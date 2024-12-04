RT: Госдеп США выделил свыше 7 млн долларов на поддержку «свободных и честных» выборов в Армении

С сентября по ноябрь 2024 года Государственный департамент США и Агентство по международному развитию (USAID) выделили более семи миллионов рублей на реализацию проектов, поддерживающих «свободные и честные» выборы в Армении.
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