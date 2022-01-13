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Поздравление главы Администрации Раздольненского района Андрея Захарова с Днём российской печати

Поздравление главы Администрации Раздольненского района Андрея Захарова с Днём российской печати

Уважаемые сотрудники редакции общественно-политической газеты «Авангард»!Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём российской печати!На Вас возложена особая миссия – вы являетесь связующим звеном между народом и властью.

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