«Пойдет служить», – Эвелина Бледанс сообщила, что ее сын готов к отправке на фронт

Эвелина Бледанс очень переживает за старшего сына, который много лет проживает в Израиле. После нападения боевиков ХАМАС на еврейское государство наследник 54-летней актрисы может стать участником военных действий.
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