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  • Вовладар Даров
    У них скоро детей заберут, а их по тюрьмам распределят, доездют!!!«Детям они ничего...
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«Пойдет служить», – Эвелина Бледанс сообщила, что ее сын готов к отправке на фронт

«Пойдет служить», – Эвелина Бледанс сообщила, что ее сын готов к отправке на фронт

Эвелина Бледанс очень переживает за старшего сына, который много лет проживает в Израиле. После нападения боевиков ХАМАС на еврейское государство наследник 54-летней актрисы может стать участником военных действий.

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