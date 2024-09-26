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Ивановские новости

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Областной суд отклонил жалобу ивановского депздрава по делу Потаповой

Областной суд отклонил жалобу ивановского депздрава по делу Потаповой

В Ивановском областном суде сегодня прошло рассмотрение апелляционной жалобы департамента здравоохранения Ивановской области по гражданскому делу между названным ведомством и Анастасией Потаповой, бывшем главным врачом седьмой горбольницы города Иваново.

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