Добрый день, Империя. Сразу же небольшие пояснения к предыдущей статье про иранский налет на землю обетованную - ряд читателей возбудился по поводу того, что, дескать, удар Тегерана не достиг никакой цели.
Наглядные уроки для герра Шольца
Комментарии
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ВБ
Влад Бонд
Ошибка в заглавии- шольц то херррр...
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13 час.
М
Мария
Китайцы молодцы! Шольц выглядел, как последний идиот! Так козлу и надо! Предатель своего народа! Он даже чисто внешне на немца-то не похож.... Метр с кепкой. Дерьмо на палочке!
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12 час.
Светлана Петрова
на родине у себя он уже объявил о смене использования ископаемых, от угля тоже отказываются, на ветряки переходят? или у них есть другая альтернатива? будем наблюдать
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9 час.
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