Наглядные уроки для герра Шольца

Китайцы молодцы! Шольц выглядел, как последний идиот! Так козлу и надо! Предатель своего народа! Он даже чисто внешне на немца-то не похож.... Метр с кепкой. Дерьмо на палочке!

Светлана Петрова

на родине у себя он уже объявил о смене использования ископаемых, от угля тоже отказываются, на ветряки переходят? или у них есть другая альтернатива? будем наблюдать