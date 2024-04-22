Политика как он...
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Политика как она есть

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Наглядные уроки для герра Шольца

Наглядные уроки для герра Шольца

Добрый день, Империя. Сразу же небольшие пояснения к предыдущей статье про иранский налет на землю обетованную - ряд читателей возбудился по поводу того, что, дескать, удар Тегерана не достиг никакой цели.

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Комментарии
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ВБ
Влад Бонд
Ошибка в заглавии- шольц то херррр...
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13 час.
М
Мария
Китайцы молодцы! Шольц выглядел, как последний идиот! Так козлу и надо! Предатель своего народа! Он даже чисто внешне на немца-то  не похож.... Метр с кепкой. Дерьмо на палочке!
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12 час.
Светлана Петрова
на родине у себя он уже объявил о смене использования ископаемых, от угля тоже отказываются, на ветряки переходят? или у них есть другая альтернатива? будем наблюдать
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9 час.

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