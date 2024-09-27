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Лента новостей Крыма

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«Халява выходных»: куда бесплатно сходить в Крыму 28 — 29 сентября

«Халява выходных»: куда бесплатно сходить в Крыму 28 — 29 сентября

Подборка интересных бесплатных мероприятий в Крыму на ближайшие выходные.28 сентября, в честь Дня туризма, в Ялте и Симеизе пройдут бесплатные экскурсии.

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