Об отсутствии негативных настроений говорит стабильность рубля

По итогам вторника индекс Мосбиржи просел на 1,5%. На вечерке продавцы также были более активными. Считаем, что коррекция носит технический характер, и просто необходима для снятия технической перекупленности, но при этом вряд ли будет глубокой и длительной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)