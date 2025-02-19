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Блог частного инвестора

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Об отсутствии негативных настроений говорит стабильность рубля

Об отсутствии негативных настроений говорит стабильность рубля

По итогам вторника индекс Мосбиржи просел на 1,5%. На вечерке продавцы также были более активными. Считаем, что коррекция носит технический характер, и просто необходима для снятия технической перекупленности, но при этом вряд ли будет глубокой и длительной.

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