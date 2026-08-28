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Шняги.Нет

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Улыбнись, сегодня пятница!

Улыбнись, сегодня пятница!

Конец рабочей недели — отличный повод расслабиться и переключиться на позитив. В этой подборке собраны забавные изображения с остроумными фразами и милые фотографии, которые гарантированно вызовут улыбку.

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