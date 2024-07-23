Кикшеринговые компании запустили внутренние аналоги Госавтоинспекции

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Компании по прокату электросамокатов в сезоне 2024 года начали привлекать внештатных сотрудников, которые выписывают штрафы клиентам за нарушение правил дорожного движения и пользования услугами сервиса, сообщают 23 июля "Известия" со ссылкой на представителей кикшеринговых фирм.
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