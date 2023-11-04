Медвежий угол
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Медвежий угол

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Путин: Скоро Запад извинится за «страну-бензоколонку»

Путин: Скоро Запад извинится за «страну-бензоколонку»

Политнавигатор Россию скоро перестанут исключать из международных организаций, а наоборот, начнут приглашать, потому что у страны появляется мощная самодостаточная экономика.

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Комментарии
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Tyman Ros
Россия очищается. Процесс не скорый.
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14 час.
АЮ
Александр Юткин
Для этих конюшен Геракл нужен, а не улыбочки. И Олимп с богами, а не дружками.
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9 час.
Александр Денисов
Скоро и от &quot;бензоколонки&quot; ничего не останется, разворуют....
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6 час.

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