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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузьмичев о ситуации в «Локо»: «Мне есть много, что сказать, но сейчас не время для этого. На следующем домашнем матче буду готов поделиться»

Агент Владимир Кузьмичев высказался о ситуации в « Локомотиве ».  Железнодорожники набрали 3 очка в первых шести турах РПЛ и находятся на 14-м месте в турнирной таблице.

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