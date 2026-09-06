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Будущая жена не переносила его из-за Юрия Стоянова: редкая судьба актера и «короля дубляжа» Владимира Ерёмина

Будущая жена не переносила его из-за Юрия Стоянова: редкая судьба актера и «короля дубляжа» Владимира Ерёмина

Бархатный тембр Владимира Ерёмина знакомый каждому любителю кинематографа: именно его голосом на русском языке изрекают свои ключевые монологи Аль Пачино, Энтони Хопкинс, Майкл Дуглас, Роберт Де Ниро и Джек Николсон.

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