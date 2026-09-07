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Новости Липецка

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Аграрии Липецкой области собрали 3 миллиона тонн зерна

Аграрии Липецкой области собрали 3 миллиона тонн зерна

Объём собранного урожая зерновых и зернобобовых культур в Липецкой области достиг 3 миллионов тонн, что стало важным достижением текущей сельскохозяйственной кампании.

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