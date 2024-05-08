Депутата из Ленобласти Шадаева отправили под стражу по двум уголовным делам

Ему предъявили обвинение по двум статьям: «Мошенничество в особо крупном размере» и «Незаконная вырубка леса» Депутата Законодательного собрания Ленобласти Дамира Шадаева отправили под стражу сразу по двум уголовным делам, рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.