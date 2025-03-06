Жилинспекция РТ составила рейтинг недобросовестных управленцев спецсчетов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» Государственная жилищная инспекция Татарстана проанализировала данные системы ГИС ЖКХ и составила антирейтинг владельцев специальных банковских счетов, уклоняющихся от размещения информации об их состоянии, взносах и остатках средств.
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