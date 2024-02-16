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"Выгляжу как украинская кукла". Меган Фокс раскритиковали за неудачную шутку о внешности

"Выгляжу как украинская кукла". Меган Фокс раскритиковали за неудачную шутку о внешности

Меган Фокс осталась недовольна тем, как выглядит на фотографии с вечеринки, и поиронизировала над этим — в результате оказалась в центре скандала.

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