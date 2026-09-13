Выплаты семьям: где за третьего ребёнка положено от 300 до 600 тысяч рублей

Единовременные выплаты от 300 тысяч рублей при рождении третьего ребёнка ввели в 33 регионах России. Кто на них может рассчитывать?В 33 регионах России при рождении третьего ребёнка в молодых семьях предусмотрены единовременные выплаты в размере 300 тысяч рублей и выше, пишет РИА Новости.
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