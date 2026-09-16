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«ТГК-2 Энергосбыт» обновило мобильное приложение для клиентов

«ТГК-2 Энергосбыт» обновило мобильное приложение для клиентов

В бесплатном приложении можно пользоваться основными сервисами компании прямо со смартфона. Для регистрации понадобятся номер телефона и лицевой счёт (для добавления лицевого счёта потребуется код подключения, указанный на оборотной стороне квитанции за электроэнергию).

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