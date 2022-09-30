Происшествия

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Председатель СК России поручил организовать проверку по информации о застройке природной зоны на территории Санкт-Петербурга

Председатель СК России поручил организовать проверку по информации о застройке природной зоны на территории Санкт-Петербурга

В социальных сетях активисты просят обратить внимание на строительство жилого дома в природной зоне в городе Сестрорецке, в которой, несмотря на то, что запрещено менять рельеф, как сообщается, вырыт котлован не менее 3 метров и были срублены сосны.

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