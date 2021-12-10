Замминистра спорта РФ обсудил с главой ХМАО Комаровой стратегию развития региона из салона автомобиля

Первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров из салона автомобиля принял участие в обсуждении проекта актуализации стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа до 2030 и на последующий период до 2050 года.
Первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров из салона автомобиля принял участие в обсуждении проекта актуализации стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа до 2030 и на последующий период до 2050 года.
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