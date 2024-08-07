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Москвичи вдвое чаще стали запрещать сделки с жильем без личного участия

Москвичи вдвое чаще стали запрещать сделки с жильем без личного участия

За первое полугодие 2024 года в Москве зарегистрировано 115,6 тыс. заявлений о запрете регистрировать сделки с недвижимостью без личного присутствия собственника Москвичи вдвое чаще стали запрещать сделки с жильем без личного участия.

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