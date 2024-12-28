Актриса Наталья Рудова призналась, что мешает ее карьере в кино

41-летняя Наталья Рудова пожаловалась, что ей не предлагают серьезные роли из-за красоты Режиссёры считают, что её яркая внешность мешает ей получать главные роли, и даже на второстепенные её приглашают с опасением, что её харизма затмит других персонажей.