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Актриса Наталья Рудова призналась, что мешает ее карьере в кино

Актриса Наталья Рудова призналась, что мешает ее карьере в кино

41-летняя Наталья Рудова пожаловалась, что ей не предлагают серьезные роли из-за красоты Режиссёры считают, что её яркая внешность мешает ей получать главные роли, и даже на второстепенные её приглашают с опасением, что её харизма затмит других персонажей.

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