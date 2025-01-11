Паста Амосова — рецепт целебного десерта из сухофруктов

Пробовали ли вы когда-нибудь готовить полезную сладкую витаминную пасту из сухофруктов по рецепту известного советского доктора? Николай Амосов — известный советский кардиолог, хирург, доктор медицинских наук и академик.
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