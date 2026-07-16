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Газета.ру

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Мэр Якутска Евгений Григорьев подал заявление о досрочной отставке

Мэр Якутска Евгений Григорьев подал заявление о досрочной отставке

Мэр Якутска Евгений Григорьев подал в отставку. Об этом сообщается на сайте Якутской городской думы. Григорьев отправил председателю городской думы Альберту Семенову заявление о досрочной отставке по собственному желанию.

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