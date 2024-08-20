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Новости экономики России

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Российский бизнес рассказал о новой проблеме в работе с китайскими банками

Российский бизнес рассказал о новой проблеме в работе с китайскими банками. Некоторые из них возвращают платежи за товары, которые контрагенты КНР уже поставили российским импортерам, пишут “Ведомости” со ссылкой на четырех бизнесменов.

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