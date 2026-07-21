НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Акинфеев о том, как попал в ЦСКА: «Отец отдыхал в бане с другом, и тот познакомил его с тренером школы»

Голкипер Игорь Акинфеев выпустил новый пост на Трибуне и рассказал, с какого случайного знакомства началась его карьера в ЦСКА «Много лет назад отец отдыхал в бане с другом, и тот познакомил его с тренером школы ЦСКА Дезидерием Ковачем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии