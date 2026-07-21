Акинфеев о том, как попал в ЦСКА: «Отец отдыхал в бане с другом, и тот познакомил его с тренером школы»

Голкипер Игорь Акинфеев выпустил новый пост на Трибуне и рассказал, с какого случайного знакомства началась его карьера в ЦСКА «Много лет назад отец отдыхал в бане с другом, и тот познакомил его с тренером школы ЦСКА Дезидерием Ковачем.