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Льюис Хэмилтон о 3-м месте: «Когда проигрывал минуту, подумал, что гонка для меня закончена»

Пилот « Феррари » Льюис Хэмилтон отреагировал на хаотичный Гран-при Бахрейна в Малайзии: британец пробился на третью позицию, несмотря на ошибку с выбором шин на старте.

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