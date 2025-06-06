Провокаторы прислали Сальдо кадры его затопленного дома в Херсоне

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что незадолго до второй годовщины разрушения Каховской гидроэлектростанции получил от украинских провокаторов видеозаписи с последствиями затопления в Херсоне, на которых запечатлён его дом, оказавшийся под водой.