Пашинян и Макрон обсудили мир между Арменией и Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявлявший ранее об отсутствии соглашений по делимитации с Баку, и президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече в Брюсселе обсудили шаги по заключению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, процессы на Южном Кавказе и сотрудничество Армении и Евросоюза.