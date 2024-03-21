Пашинян и Макрон обсудили мир между Арменией и Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявлявший ранее об отсутствии соглашений по делимитации с Баку, и президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече в Брюсселе обсудили шаги по заключению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, процессы на Южном Кавказе и сотрудничество Армении и Евросоюза.
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