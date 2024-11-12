Артиллеристы отдельного батальона специального назначения «АрБат» добровольческого корпуса заметили в районе населенного пункта Плехово Курской области мирных жителей, которые находятся рядом с военной техникой Вооруженных сил Украины.
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