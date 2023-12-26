Антидемократический сентимент

вага карлито

Демократия всего на всего термин при чем не о чём! Никогда и нигде ее не было кроме СССР и России ! В последней лишь потому что она приемница! И капитализм здесь пока вверх не одержал! Запад просто навязал фикцию всему миру жупелом тоталитаризма!))Который сам по сути своей имеет лишь ограниченную функцию при некоторых образованиях а не тотальную о чем на западе твердили !Для простого народа пропаганда ! Она определяет всё! Что навяжут то и будет! Недострана тому пример!