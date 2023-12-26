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Антидемократический сентимент

Антидемократический сентимент

Перед переходом от итогов года к прогнозам на следующий, насмотревшись на западных лидеров и их действия, решил сделать лирическое отступление относительно пользы и эффективности демократии.

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Комментарии
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вага карлито
Демократия всего на всего термин при чем не о чём! Никогда и нигде ее не было кроме СССР и России ! В последней лишь потому что она  приемница! И капитализм здесь пока  вверх не одержал! Запад просто навязал фикцию всему миру жупелом тоталитаризма!))Который сам по сути своей имеет лишь ограниченную функцию при некоторых образованиях а не тотальную о чем на западе твердили !Для простого народа пропаганда ! Она определяет  всё! Что навяжут то и будет! Недострана тому пример!
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