Беспилотник и истребители США нарушили воздушное пространство САР

Международная «коалиция» под руководством Соединённых Штатов нарушила протоколы деконфликтации в Сирии, заявил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирала Вадим Кулить.
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