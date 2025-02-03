Российские хоккеисты Бобровский и Куликов встретились с Трампом в Белом доме

Президент США принял команду «Флорида Пантерз» Российские хоккеисты «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов посетили вместе со своими одноклубниками Белый дом, где президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принимал команду из Санрайза, ставшую чемпионом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в минувшем сезоне.
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