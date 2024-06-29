Трамп заявил, что не ожидает выхода Байдена из гонки после дебатов

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что считает действующего главу государства Джо Байдена «чудовищно некомпетентным», но его выхода из предвыборной гонки после состоявшихся дебатов не ожидает.
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