Закон, порядок, государство

692 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрентий Сантилимонович
    Теперь пробки на дорогах станут в разы длиннее !C 1 ноября начина...
  • Валерий Вадимов
    тем,кто трындит и пялится в телефон за рулём..этих штрафовать нещадно,особенно бабьёЛюбителей перекус...
  • ВЛАД ЛАУ
    Это просто сапёры МЧС сходили на рыбалку и видимо перепили и переборщили с зарядом и что бы отмазаться придумали исто...Сотрудники МЧС Ро...

Зараженную плесенью муку производил предприниматель из Приморья

Зараженную плесенью муку производил предприниматель из Приморья

Приморская межобластная ветеринарная лаборатория Россельхознадзора, которая находится в Уссурийске, проверила соевую муку производителя из Октябрьского района.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх