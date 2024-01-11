В городе Самаре полицейский спас девушку от напавших на нее собак

"Заместитель командира 1-го взвода отдельной роты ППСП Отдела полиции на метрополитене УМВД России по городу Самаре старший лейтенант полиции Евгений Коломойцев проверял работу патрульно-постовых нарядов на станции метро «Кировская».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии