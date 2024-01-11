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Закон, порядок, государство

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В городе Самаре полицейский спас девушку от напавших на нее собак

"Заместитель командира 1-го взвода отдельной роты ППСП Отдела полиции на метрополитене УМВД России по городу Самаре старший лейтенант полиции Евгений Коломойцев проверял работу патрульно-постовых нарядов на станции метро «Кировская».

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