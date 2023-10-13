За Израиль не чокаясь

Александр Салтановский

Ну да, это просто вот так написать, особенно Вам, а если у Вас есть такой хозяин-распорядитель как пиндосы, который контролирует каждое ваше слово и тем более дело, то это просто НЕ РЕАЛЬНО, более реально это сообщение о том, что в соседнем дворе приземлился инопланетный звездолёт с инопланетянами!