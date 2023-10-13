Давно уже известно, что дружить с дьяволом нельзя. Дьяволу можно только продать душу. И тогда в любом случае, рано или поздно за это придется платить.
За Израиль не чокаясь
Комментарии
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Александр Салтановский
Ну да, это просто вот так написать, особенно Вам, а если у Вас есть такой хозяин-распорядитель как пиндосы, который контролирует каждое ваше слово и тем более дело, то это просто НЕ РЕАЛЬНО, более реально это сообщение о том, что в соседнем дворе приземлился инопланетный звездолёт с инопланетянами!
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3 час.
вага карлито
Ну я же написал о самостоятельности!)) Хотели бы жить нормально то пошли бы на переговоры а так они себя как крысы загоняют в угол потому кусаются таким образом что весь мир смотрит на них и думает что это варварство!
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3 час.
Mark Kapustin
Израиль будет жить, на зло всем.
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44 мин.
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