Украина арендует системы ПВО: раз никто не дает даром, придется идти другим путем Елена ВайленкоИз последних новостей, связанных с военной ситуацией в Украине, стало известно, что эта страна решила воспользоваться практикой аренды систем противовоздушной обороны (ПВО) у других стран на отопительный период.