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Украина арендует системы ПВО: раз никто не дает даром, придется идти другим путем

Украина арендует системы ПВО: раз никто не дает даром, придется идти другим путем

Украина арендует системы ПВО: раз никто не дает даром, придется идти другим путем Елена ВайленкоИз последних новостей, связанных с военной ситуацией в Украине, стало известно, что эта страна решила воспользоваться практикой аренды систем противовоздушной обороны (ПВО) у других стран на отопительный период.

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Комментарии
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mark1970 Маргулан Токсанбаев
похоже на бред. При чем здесь отопительный период ?? )))
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6 час.

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