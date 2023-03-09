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Аллегри про 1:0 с «Фрайбургом»: «Юве» сыграл отлично. К счастью, гол соперника отменили»

Массимилиано Аллегри доволен игрой «Ювентуса» против «Фрайбурга» (1:0) в Лиге Европы.  «Думаю, ребята сыграли отлично этим вечером – с большой интенсивностью, технически хорошо.

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