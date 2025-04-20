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Уоткинс о матчах с «ПСЖ»: «Я был в ярости, что не играл, и дал Эмери это понять. Я и еще несколько человек были разочарованы, что не вышли в стартовом составе»

«Астон Вилла» уступила парижанам (1:3, 3:2) по сумме двух четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов и вылетела из турнира.

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