Владивостокцы жалуются на ржавую воду

В Примвродоканале назвалои причину ржавой воды в канах владивостокцев, сообщает PRIMPRESS. Вчера, 11 апреля, специалисты Горводопровода провели аварийно-ремонтные работы на магистральном водоводе Д1200 в районе поселка Емар.
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