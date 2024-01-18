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Китай

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Стремление Науру к восстановлению дипотношений с Китаем является правильным и независимым выбором -- МИД КНР

Пекин, 17 января /Синьхуа/ -- Стремление к восстановлению дипломатических отношений с Китаем является коллективным решением кабинета министров Науру и правильным выбором, самостоятельно сделанным Науру в качестве суверенного государства.

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