Стремление Науру к восстановлению дипотношений с Китаем является правильным и независимым выбором -- МИД КНР

Пекин, 17 января /Синьхуа/ -- Стремление к восстановлению дипломатических отношений с Китаем является коллективным решением кабинета министров Науру и правильным выбором, самостоятельно сделанным Науру в качестве суверенного государства.
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