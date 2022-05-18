Такие люди достойны осуждения по статье "Измена Родине" по максимальному сроку

УРОКИ РУСОФОБИИ: подмосковная школа запретила флаг России Скандал разгорелся в Подмосковье в одной из частных школ: директор лицея "Ковчег XXI" Рустам Курбатов совсем потерял ориентиры и запретил флаг России на территории учебного заведения.