Медвежий угол

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Такие люди достойны осуждения по статье "Измена Родине" по максимальному сроку

Такие люди достойны осуждения по статье "Измена Родине" по максимальному сроку

УРОКИ РУСОФОБИИ: подмосковная школа запретила флаг России Скандал разгорелся в Подмосковье в одной из частных школ: директор лицея "Ковчег XXI" Рустам Курбатов совсем потерял ориентиры и запретил флаг России на территории учебного заведения.

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