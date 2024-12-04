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Подозрение на диверсию: второй раз за месяц порвался оптово-волоконный кабель из Финляндии в Швецию

Подозрение на диверсию: второй раз за месяц порвался оптово-волоконный кабель из Финляндии в Швецию

Политнавигатор Шведская радиостанция Sveriges Radio со ссылкой на полицию страны сообщает, что минувшей ночью, недалеко от Хельсинки, сразу в двух местах обнаружен очередной по счету обрыв оптоволоконного кабеля, идущего в Швецию.

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