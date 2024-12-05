«Сибур» в ближайшие месяцы может провести IPO

Нефтегазохимическая компания «Сибур Холдинг» в ближайшие месяцы планирует провести первичное публичное размещение (IPO) своих акций, пишет РБК со ссылкой на двух источников, близких к эмитентe и знакомых с параметрами предстоящего IPO.