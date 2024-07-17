Общественный совет при УМВД Приморья провел для детей общегородскую зарядку во Владивостоке

Общественный совет при УМВД России по Приморскому краю по инициативе директора Владивостокского городского Дворца детского творчества Андрея Волкова во взаимодействии с Управлением МВД России по Приморскому краю провел спортивное мероприятие в рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом».