"Детская Новая волна" назвала имена лучших юных исполнителей

Для съемок в павильоне "Мосфильма" за пять дней были возведены большая сцена и зрительские трибуны. Масштаб застройки впечатляет: задействована работа систем управляемых лебедок, большого количества светотехнического оборудования.
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