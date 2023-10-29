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"Детская Новая волна" назвала имена лучших юных исполнителей

"Детская Новая волна" назвала имена лучших юных исполнителей

Для съемок в павильоне "Мосфильма" за пять дней были возведены большая сцена и зрительские трибуны. Масштаб застройки впечатляет: задействована работа систем управляемых лебедок, большого количества светотехнического оборудования.

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